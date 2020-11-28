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  4. Aydın'da esrarengiz cisim: İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum

Aydın'da esrarengiz cisim: İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum

28.11.2020 17:46 | Son Güncelleme:
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Aydın'da esrarengiz cisim: İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum

Aydın’ın Köşk ilçesi semalarında gece saatlerinde görülen esrarengiz cisim vatandaşları hem şaşırttı hem de tedirgin etti.

Aydın'ın Köşk ilçesi Karatepe Mahallesi semalarında dün gece saatlerinde görülen esrarengiz cisim mahalleliyi şaşırttı. Mavi ışık saçan ve vatandaşları tedirgin eden esrarengiz cismi, mahalle sakinlerinden Mustafa Ayar cep telefonu kamerası ile anbean kaydetti.

'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY İLE KARŞILAŞIYORUM'

Bu zamana kadar böyle bir şeyle karşılaşmadığını ifade eden Karatepe Mahalle Muhtarı Aydın Kılınç, “Mahallemizin üzerinde 2 gündür mavi renkli, küçülüp büyüyen ve ışık saçan bir cisim dolaşıyor. Bunun ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Yetkililerden bu cismin araştırılmasını talep ediyoruz.” dedi.

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Kaynak: İHA

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