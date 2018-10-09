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Aydın'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 05:20 | Son Güncelleme

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aydın'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinden Karacasu istikametine seyreden Hazar Canbaz (20) idaresindeki otomobil, Karacasu-Tavas yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. AA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Hazar Canbaz ile Davut Arısan (20) ve Nurdane Geryüz'ün (21) olay yerinde öldüğü belirlendi. Otomobildeki diğer kişiler Emre Burak (20) ve Dilan Şener (20) ise yaralandı.

AKS ekiplerince otomobilden çıkarılarak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cesetleri ise Karacasu Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Öte yandan, kazada ölen Nurdane Geryüz ile yaralı Dilan Şener'in, Karacasu Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu belirtildi.

(AA)

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Aydın trafik kazası

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