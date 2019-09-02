HABER

Aydın'da feci kaza! KArşı şeride geçip 2 araca çarptı: Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 00:22 | Son Güncelleme

Aydın'ın Söke ilçesinde bir aracın karşı şeride geçip 2 arabaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Aydın'da feci kaza! KArşı şeride geçip 2 araca çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Alınan bilgiye göre, Söke-Argavlı kara yolunda Mahfuz Köse yönetimindeki 06 BB 0617 plakalı otomobil, Söke istikametine seyir halindeyken orta refüjü aşarak karşı yönde seyreden Mehmet Duru yönetimindeki 35 AIS 467 plakalı otomobil ile Kayhan Demirci idaresindeki 35 KY 450 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri Köse ve Duru ile araçlarda yolcu olarak bulunan Nermin Tulumen, Hülya Aydın, Metehan Demirci, Damla Buse Demirci, Günay Demirci ve Ceyda Köse yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Ceyda Köse'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (AA)

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı
6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!
Aydın'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!Aydın'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Söke trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rize'de kaybolan 6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

Aydın'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

Aydın'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

Antalya'da tur minibüsü ile otobüs çarpıştı: 13 yaralı

Tur minibüsü ile otobüs çarpıştı: 13 yaralı

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı

Bozcaada açıklarında hareketlilik!

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.