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  4. Aydın'da feci kaza! Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Aydın'da feci kaza! Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

04.01.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da gece yarısı feci bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada 21 yaşındaki iki genç otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti. 2’si kadın 3 kişinin de ağır yaralandığı kazada acı haberi alan gençlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan kazanın güvenlik kayıtları ortaya çıktı.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesi yakınlarında seyir halindeki otomobil, dinlenme tesisinden ana yola çıkan TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde sıkışan 21 yaşındaki 2 genç feci şekilde can verdi, 2’si kadın 3 kişi de ağır yaralandı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları ise gördükleri acı manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Takviye kuvvet istenen olayda güvenlik güçleri adeta etten duvar ördü. Öte yandan kazanın görüntüleri de ortaya çıktı.

ARAÇTA SIKIŞARAK OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Gece yarısı saat 00:20’de meydana gelen kaza, Nazilli’den Aydın istikametine seyir halinde olan Tolunay Yıldırım idaresindeki otomobilin, Sultanhisar Salavatlı Kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisinden ana yola çıkan M.C. idaresindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Tolunay Yıldırım (21) ile yolculardan Nuri Çetin (21) araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcular F.Ç (20) ile üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen K.I.D. ve B.A. isimli kadınlar ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Acı haberi alarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları ise gördükleri acı manzara karşısında sinir krizi geçirdi.

TAKVİYE KUVVET İSTENDİ, ETTEN DUVAR ÖRÜLDÜ

Güvenlik çemberi altına alınan olay yerinin muhafaza edilebilmesi için Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan takviye kuvvet istendi. Kalabalık nedeniyle karayolunun trafiğe kapandığı olayda, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yeri incelemesi yapabilmesi için güvenlik güçleri adeta etten duvar ördü. Çalışmaların ardından olay yerinden kaldırılan gençlerin cesetleri otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde facianın son sürat geldiği belirtildi. Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın
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