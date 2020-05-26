Aydın'da feci kaza! Otomobille askeri tugaya girdi

Kaza, saat 21.00 sıralarında Söke-Milas Karayolu Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi.

Aydın'dan Didim yönüne giden Halil Efe Güzelses yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak 11'inci Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığının duvarına çarparak içeriye girdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan Güzelses, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Büyük hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla çıkarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

