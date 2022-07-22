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  4. Aydın'da feci kaza! Yolcu minibüsü kamyonete çarptı: 10 yaralı

Aydın'da feci kaza! Yolcu minibüsü kamyonete çarptı: 10 yaralı

22.07.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu minibüsü kargo taşıyan kamyonete arkadan çarptı. Kazada aralarında minibüs şoförünün de bulunduğu yaralı 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Manisa'nın Soma ilçesinde ise, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, aynı aileden 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

Aydın'da feci kaza! Yolcu minibüsü kamyonete çarptı: 10 yaralı

Aydın'daki feci kaza, saat 12.00 sıralarında Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Söke'den Didim yönüne giden Halil Songur’un kullandığı yolcu minibüsü, aynı yöne giden Ali Özevcimen idaresindeki kargo kamyonetine arkadan çarptı. Kazada minibüs şoförü Halil Songur ile 9 yolcusu yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: AYNI AİLEDEN 3'Ü AĞIR 5 YARALI

Manisa'daki kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Soma ilçesi Sevişler Mahallesi yakınlarında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. E.K.'nin (45) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden oldukları öğrenilen otomobilin sürücüsü E.K. ile yanındaki Y.K. (19), M.K. (21), M.K.(16) ve G.K. (41) yaralandı.

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Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.K., M.K. ve Y.K.'nin durumlarının ağır olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa Aydın
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