Aydın'da feci olay! Eşi kızını darp edince sinir krizi geçiren kadın balkondan atladı

Aydın'daki olay, Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi, Eski Çine Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baba M.Ç. ile kızı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ VE BALKONDAN ATLADI

Bir süre sonra büyüyen tartışmada baba M.Ç. kızını darp etmeye başladı. Kızını kurtarmaya çalışan anne Elena Ç., sinir krizi geçirdi. Sinirlerine hakim olamayan anne, 3. kattaki evin balkonundan aşağıya atladı. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri Elena Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre apartmanı giriş çıkışlara kapattı. Olay yerinde bulunan baba M.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.



Haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay ile ilgi çok yönlü soruşturma başlatıldı. (İHA)

