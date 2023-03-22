HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aydın'da feci olay! Eşi kızını darp edince sinir krizi geçiren kadın balkondan atladı

Aydın'da feci olay! Eşi kızını darp edince sinir krizi geçiren kadın balkondan atladı

22.03.2023 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde baba ile kızı arasında çıkan tartışma feci bir sonla bitti. Baba M.Ç. kızını darp etmeye başlayınca araya anne Elena Ç. girdi. Kızını kurtarmaya çalışan anne, sinir krizi geçirerek 3. kattaki evlerinin balkonundan atladı. 41 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Aydın'da feci olay! Eşi kızını darp edince sinir krizi geçiren kadın balkondan atladı

Aydın'daki olay, Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi, Eski Çine Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baba M.Ç. ile kızı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ VE BALKONDAN ATLADI

Bir süre sonra büyüyen tartışmada baba M.Ç. kızını darp etmeye başladı. Kızını kurtarmaya çalışan anne Elena Ç., sinir krizi geçirdi. Sinirlerine hakim olamayan anne, 3. kattaki evin balkonundan aşağıya atladı. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AW853237_01

BABA GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri Elena Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre apartmanı giriş çıkışlara kapattı. Olay yerinde bulunan baba M.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

AW853237_05
Haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay ile ilgi çok yönlü soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı ile telefonda görüştüBakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Askeri çekmemiz için operasyon yaptılarAskeri çekmemiz için operasyon yaptılar
YSK'dan 3 cumhurbaşkanı adayına ret kararı!YSK'dan 3 cumhurbaşkanı adayına ret kararı!
Anahtar Kelimeler:
Aydın

En Çok Okunan Haberler

Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Van'a akın ettiler! Sınır kapısında yoğunluk oluştu

Van'a akın ettiler! Sınır kapısında yoğunluk oluştu

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Askeri çekmemiz için operasyon yaptılar

Askeri çekmemiz için operasyon yaptılar

İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında gerginlik

İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj

İlginizi Çekebilir

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Fatih Altaylı reklam arasına gitti

Canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Fatih Altaylı reklam arasına gitti

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.