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  4. Aydın'da habere giden muhabir intihara kalkışan babayı kurtardı

Aydın'da habere giden muhabir intihara kalkışan babayı kurtardı

06.04.2021 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ydın’ın Nazilli ilçesinde eski eşinin göstermediği iddia edilen çocuğunun hasretine dayanamayan baba canına kıymak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve basın çalışanları, babayı son anda ağaca asılı ipten alarak yaşama döndürdü.

Aydın'da habere giden muhabir intihara kalkışan babayı kurtardı

Edinilen bilgiye göre, olay Yıldıztepe Mahallesi 691. Sokak’ta saat 21.45 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden ayrılan Ceyhun C. (22), 112 Acil Servis ekiplerini arayarak intihar edeceğini söyledi.

Olay yerine gelen ekipleri ve gazetecileri gören şahıs, iple kendini ağaca asarak kendini aşağı bıraktı. Haber için bölgeye gelen İHA muhabiri Ali Soydemir ile 112 görevlisi iki kadın gence müdahale etti.

İHA muhabiri Soydemir, hemen ipteki şahsı kucaklayarak sağlık ekiplerinin kurtarmasını sağladı. Yarı baygın halde ambulansa alınan Ceyhun C., yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen şahsın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

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"KUCAĞIMDA AMBULANSA KADAR TAŞIDIK"

Genci ipten alan gazeteci Ali Soydemir, “Telsizden ihbarı duyduk olay yerine geldik. Daha önce aynı yerden geçmiştim ancak kimseyi görememiştim. Daha sonra 112 ekipleri ile aynı yere geldik. Arabamın ışıklarının aydınlattığı zeytin ağacında bir şahsın asılı olduğunu gördük. 112 ekipleri oraya koştu. Ben de arabamı iyice ağaca yanaştırdım ve olay yerine koştum. 112 ekibindeki iki bayan ilk müdahaleyi yaptı ancak güçleri yetmemişti. Hemen genci kucakladım ve yukarı kaldırdım. Sonra kucağımda ambulansa kadar taşıdık. Sağlık ekipleri müdahale etti. İnşallah gençte sıkıntı yoktur, inşallah yaşar” dedi.

Ceyhun C.’nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve çocuğunu göremediği için canına kıymak istediği öğrenildi. (İHA)

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