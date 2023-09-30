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Aydın'da hareketli dakikalar! Polis arbedede bıçaklandı, operasyon başlatıldı: Kaçamayacağını anlayınca...

30.09.2023 07:34 | Son Güncelleme:
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Aydın'da bir aracın sürücüsü ‘dur’ ihtarını uymayıp kaçtı. Yapılan takip sonucu yakalanan araçta bulunanlar ile köydeki bazı kişiler, şahısların alınmasını ve üzerlerinin aranmasını engellemek için polise direndi. Çıkan arbedede bir polis memuru bıçaklanarak yaralandı. 4 kişi gözaltına alınırken kaçan bir kişiyi yakalamak için operasyon başlatıldı. Saatlerce süren operasyonda kaçamayacağını anlayan zanlı, kendi yerini arayıp ihbar ederek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Aydın'da hareketli dakikalar! Polis arbedede bıçaklandı, operasyon başlatıldı: Kaçamayacağını anlayınca...

Aydın'da gece devriye gezen ekipler durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarını uyamayarak kaçmaya başlayan araç, ASTİM Sanayi sitesi üzerinden Kocagür Köyü’ne girdi. Takibini sürdüren polis ekiplerince Kocagür Köyü’nde 3651 sokak üzerinde aracı yakaladı. Yakalanan araçta bulunanlar ile köydeki bazı kişiler şahısların alınmasını ve üzerlerinin aranmasını engellemek için polise direndi. Bu sırada çıkan arbedede polis memuru N.H.T sırtından bıçaklanarak yaralandı.

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OPERASYON BAŞLATILDI

Telsizle merkezden ambulans isteyen polislerin çağrısı üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, bölgedeki şüphelilerden 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bu sırada olayın asıl şüphelisi olduğu ileri sürülen ve polisi bıçakladıktan sonra kaçtığı belirtilen A.T. isimli şahsı yakalaman için operasyon başlatıldı.

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KENDİNİ İHBAR ETTİ

Adeta iğne ile kuyu kazan güvenlik güçleri, termal kamera, gece görüş cihazları ve Özel Hareket ekiplerince kullanılan akrep isimli özel donanımlı zırhlı araçlarla operasyon başlattı. Kocagür Köyü ve çevresinin yanı sıra, Pınardere, İmamköy ve Serçeköy civarında gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce dönüm alan ile onlarca ev ve ahır tarandı. Olay yerine gelen Aydın Emniyet Müdürü Suat Ekici ve jandarma komutanlarının da takip ettiği operasyonda polis ve jandarmanın ısrarlı takibi sonucu kaçamayacağını anlayan zanlı bu defa telefonla polisi bizzat kendisi arayarak yerini ihbar edip teslim oldu.

Yaklaşık 3 saat süren operasyon sonucu 5 zanlıyı yakalayarak gözaltına alan güvenlik güçleri operasyonu tamamladıktan sonra normale döndü.

POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan yaralı polisin durumunun iyi olduğu, gözaltına alınan zanlıların sorgusunun devam ettiği belirtildi. Bu arada gözaltına alınan ve olaya karıştığı belirtilen kişilerin bazılarının çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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polis Aydın

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