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Aydın'da hareketli dakikalar! Polis sokağa giriş-çıkışı kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 01:51 | Son Güncelleme

Aydın'da çeşitli suçlardan sabıkası olan bir kişi kendisini takip eden polis ekiplerine karşı silahlı dirence geçti. Bir inşaata girdiği öğrenilen şahsı ikna edilmesi ve gerektiğinde etkisiz hale getirilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydın'da hareketli dakikalar! Polis sokağa giriş-çıkışı kapattı

Gece yarısı Orta Mahalle'de meydana gelen silah kullanma olayı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen bir şahsı görünce şahsı yakalamak için takip başlattı. Bu sırada şahıs elindeki pompalı tüfekle bir inşaata girince şahsın yakalanması için bölgeye ekipler sevk edildi.

ÇEVİK KUVVET VE ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Elinde pompalı tüfek olduğu öğrenilen şahıs polisin çağrılarına cevap vermeyince, bölgeye çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen özel harekat polisleri zırhlı araçlarla çevre güvenliği alıp operasyon hazırlığı başlattı.

Bu arada olayın meydan geldiği inşaatın olduğu bölge ve sokak boydan boya güvenlik çemberine alınarak sokağa sivil giriş çıkışı yasaklandı. Bölgede polislerin çalışması devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın silah operasyon

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