Aydın'da hareketli gece! Kardeşlerin kavgası mahalleyi karıştırdı!

Gece mahalleyi ayağa kaldıran olay Efeler ilçe merkezi Güzelhisar mahallesi 46 sokak üzerinde meydana geldi. Saat 22:30 sıralarında İsmail B. İle kardeşi Ali B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail B. yanındaki silahla kardeşi Ali B.’yi ayaklarından burdu. Mahallede silah seslerinin yükselmesi üzerine sokak ortasındaki yaralıyı gören çevre sakinleri durumu polis ve 112 Acil servis ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, suç aleti silahla birlikte firara eden diğer kardeşin yakalanması için polis çalışma başlattı. (İHA)

