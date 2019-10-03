HABER

Aydın'da hareketli gece! Kardeşlerin kavgası mahalleyi karıştırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 05:41 | Son Güncelleme

Aydın’da gece iki kardeş arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda bacağından vurulan bir kardeş ambulansla hastaneye kaldırılırken, silahıyla birlikte kaçan diğer kardeşin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Mahalleyi ayağa kaldıran kardeş kavgasının nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

Aydın'da hareketli gece! Kardeşlerin kavgası mahalleyi karıştırdı!

Gece mahalleyi ayağa kaldıran olay Efeler ilçe merkezi Güzelhisar mahallesi 46 sokak üzerinde meydana geldi. Saat 22:30 sıralarında İsmail B. İle kardeşi Ali B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail B. yanındaki silahla kardeşi Ali B.’yi ayaklarından burdu. Mahallede silah seslerinin yükselmesi üzerine sokak ortasındaki yaralıyı gören çevre sakinleri durumu polis ve 112 Acil servis ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, suç aleti silahla birlikte firara eden diğer kardeşin yakalanması için polis çalışma başlattı. (İHA)

PARTNERHiçbir şey göründüğü gibi değil!Hiçbir şey göründüğü gibi değil!
Vahşetin yıl dönümünde Oktay böyle seslendi!Vahşetin yıl dönümünde Oktay böyle seslendi!
Erzincan'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu!Erzincan'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Bomba tepki! 'Ben böyle bir adamı aramam'

Bomba tepki! 'Ben böyle bir adamı aramam'

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü!

Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan'da kamyonet şarampole devrildi: Yaralılar var!

Erzincan'da kamyonet şarampole devrildi: Yaralılar var!

Vahşetin yıl dönümünde Fuat Oktay'dan dikkat çeken Kaşıkçı paylaşımı

Vahşetin yıl dönümünde Oktay böyle seslendi!

Erzincan'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu!

Erzincan'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Adıyaman'da feci kaza! Refüje çarpıp taklalar attı!

Adıyaman'da feci kaza! Refüje çarpıp taklalar attı!

Muş’ta 1 terörist teslim oldu

Muş’ta 1 terörist teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.