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  4. Aydın'da iğrenç olay! Küçük kızların ifadesi ortaya çıkardı

Aydın'da iğrenç olay! Küçük kızların ifadesi ortaya çıkardı

27.05.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Kuşadası'nda dini nikah yaparak birlikte yaşadığı Ç.G.’nin 12 ve 14 yaşındaki iki kızına cinsel istismarda bulunmak suçundan gözaltına alınan İ.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın'da iğrenç olay! Küçük kızların ifadesi ortaya çıkardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Türkmen Mahallesi Sevinç Sokak'ta bulunan apartman dairesinde oturan İ.U.'nun dini nikah yaparak birlikte yaşadığı eşi Ç.G.'nin ilk evliliğinden olan 12 ve 14 yaşındaki kızlarını belirli aralıklarla kırsal Kirazlı Mahallesi’ndeki ormanlık araziye götürmesinden şüphelenen komşuları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçen salı günü sabah saatlerinde İ.U.’nun evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İ.U., cinsel taciz iddialarını yalanladı. Ancak, küçük kızların psikolog eşliğinde verdikleri ifadeleri ile cinsel istismar olayı ortayı çıktı.

Olayın ardından iki kız kardeş, Aydın Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından korumaya alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan İ.U., aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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