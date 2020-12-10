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  4. Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

10.12.2020 21:12 | Son Güncelleme:
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Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şevketiye Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini kürek ve sopalarla yaraladı. Kavgada, İpek Akbal (8) ile babası Hüseyin Akbal, Mehmet Taştan (21) ile babası Erdoğan Taştan (49) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Mehmet ve Erdoğan Taştan Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olay bölgesindeki tespit ettiği sopa, kürek ve silaha el koydu. (AA)

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