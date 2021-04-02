HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Aydın'da ilginç kaza! Motosiklet sürücüsü ağaca bağlı atın ipine takılıp böyle düştü

Aydın'da ilginç kaza! Motosiklet sürücüsü ağaca bağlı atın ipine takılıp böyle düştü

02.04.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da seyir halindeki motosikletin, ağaca bağlı atın ipine takılıp devrilmesi kameraya yansıdı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yol kenarındaki ağaca bağlı atın ipine takılarak devrilen motosikletin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

İsabeyli Mahallesi Mareşal Kazım Karabekir Caddesi'ndeki ağaca bağlanan at, bir süre sonra yola çıktı.

Bu sırada yoldan geçen motosikletli kurye, karanlıkta ipi fark etmedi. İpe takılan motosiklet devrilirken, sürücü ayakta kalmayı başardı. İpin bir anda gerilmesiyle yola düşen at da kalkarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelirTürkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir
Korkunç görüntüler! Manavın önündeki iki kadına dehşeti yaşattıKorkunç görüntüler! Manavın önündeki iki kadına dehşeti yaşattı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Esenyurt'ta dehşete düşüren kaza! Kadına çarpan sürücü manava girdi

Korkunç görüntüler! Manavın önündeki iki kadına dehşeti yaşattı

Canlı yayın sırasında mikrofonu köpeğe kaptıran muhabir büyük şok yaşadı

Canlı yayın sırasında hayatının şokunu yaşadı

Girdiği mağaradan koşar adım çıktı! ''Islak kumlardan anlamalıydım''

Kayaları tırmandı, gülerek girdi ama döndüğünde...

Banyo giderinden gelen 'gizemli ışık' paniği! 'Cehenneme açılan bir kapı'

Banyo giderinden gelen 'gizemli ışık' paniği!

'Zeus’un hangi oğlu?' sorusu kolay para kazanma hayallerini bitirdi

Yaptıkları sahte heykeli tanımayınca yakayı ele verdiler

Uzmanlardan 'Güneş fırtınası' uyarısı: 439 yıl önceki 'büyük yangın' tekrar yaşanabilir!

439 yıl önce yaşanmıştı, tekrar yaşanabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.