Aydın'da ilginç olay! Önce ölmekten kurtardı sonra herkesin içinde dövdü

İlginç olay, Aydın Kuşadası'nda meydana geldi. İntihar etmek isteyen şahıs, olay yerinde bulunan bir kişi tarafından ilk önce ölmekten kurtarıldı ardından aynı kişi tarafından herkesin içinde dövüldü. O anlar saniye saniye görüntülenirken şahıslar bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı.

ÖNCE KURTARDI SONRA DÖVDÜ

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki ilginç olay, Kirazlı yolu girişinde gece saatlerinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, park halindeki bir TIR'ın aynasına bağladığı iple canına kıymak istedi. O esnada olay yerinde bulunan başka bir şahıs kendini asmak isteyen kişiyi önce kurtardı. Ardından çevredekilerin şaşkın bakışları arasında intihar etmek isteyen kişiyi dövmeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar polis ekiplerine haber verirken, şahıslar bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA

