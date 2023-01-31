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  4. Aydın'da insan kemikleri bulundu! Yanında kaybolan 71 yaşındaki adamın kimliği çıktı

Aydın'da insan kemikleri bulundu! Yanında kaybolan 71 yaşındaki adamın kimliği çıktı

31.01.2023 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki dağlık alanda insan kemikleri bulundu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, kemiklerin yakınında ise geçen yıl kaybolan İsmail Demiral'a ait kimliği ve kıyafetleri buldu. Kemiklerin Demiral'a ait olup olmadığı Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu kesinlik kazanacak.

Aydın'da insan kemikleri bulundu! Yanında kaybolan 71 yaşındaki adamın kimliği çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Topandağı mevkisinde bir vatandaş jandarma ekiplerine insan kemikleri gördüğü yönünde bilgi verdi.

Bölgeye giden jandarma ve polis, insan kemikleri buldu. Kemiklerin yakınında bulunan kıyafetlerin üzerinden geçen yıl 14 Ekim'de hakkında kayıp ihbarı verilen İsmail Demiral'a (71) ait kimlik çıktı. Haberi duyan Demiral'ın yakınları olay yerine geldi.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kemiklerin kriminal inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

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14 EKİM'DE EVDEN AYRILMIŞTI

Bağcılı Mahallesinde yaşayan İsmail Demiral, geçen yıl 14 Ekim'de evden ayrılmış, bir süre kendisinden haber alınamayan Demiral için arama çalışması başlatılmıştı. (AA)

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