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Aydın'da iş hanında korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2020 14:16 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesinde, iş hanının 1'inci katındaki büroda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Büroda çalışan ve dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da iş hanında korkutan yangın

Doğu Gazi Bulvarı'nda bulunan iş hanının 1'inci katındaki Manavlar ve Pazarcılar Odası bürosunda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Klimadan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle iş hanı, tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü. Büroda çalışan ve dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, "İçeride yoğun duman oluştu. İçeride görevli 2 personel de dumandan etkilenince itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Bilgisayar, masa ve evrak yandı. İş hanında tül ve perde imalatı yapan iş yerleri var. Eğer yangın başka yerde çıksaydı dışarı çıkmak çok zor olurdu. Şükür can kaybı yok" dedi.

DHA

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