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  4. Aydın'da izinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Aydın'da izinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı

17.11.2020 10:27 | Son Güncelleme:
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Aydın'da izinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içkili mekanlara düzenlenen denetimlerde izinsiz çalıştığı tespit edilen 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Nazilli'de faaliyet gösteren içkili mekanlarda yaptığı denetimlerde, bir iş yerinin kapalı alanında sigara içildiği, çalışan 2 personelin kimlik bildiriminin yapılmadığı ve 8 yabancı uyruklu şahsın izinsiz olarak çalıştığını tespit etti. Çalışma izinleri bulunmayan kadınların ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi.

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Bir diğer içkili eğlence mekanında yapılan denetimde ise, saat 22.00'den sonra faaliyetine devam ederek Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği, kapalı alanında sigara içildiği ve 4 kadın şahsın konsomatrislik yaptığını tespit eden polis ekipleri, idari işlem yapılmak üzere tutanak düzenledi.

(İHA)

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