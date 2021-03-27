Aydın'da kadın cinayeti! Necla Demirbaş evinin önünde öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Olgun G. (26), Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan dini nikahlı eşi Necla Demirbaş'ı (32) evinin önünde silahla ateş etti. Kalbinden 4 kurşunla vurulan Necla Demirbaş ağır yaralandı. Olgun G., yaklaşık 50 metre uzaklaştıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Necla Demirbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan Olgun G. Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Dini nikahla evlenen Necla Demirbaş ile Olgun G'nin yaklaşık 8 aydır ayrı yaşadıkları öğrenildi.
Necla Demirbaş'ın mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
(AA / İHA)