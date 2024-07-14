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  4. Aydın'da kahreden olay! İşçiler toprak altında kaldı, 3 kişi hayatını kaybetti

Aydın'da kahreden olay! İşçiler toprak altında kaldı, 3 kişi hayatını kaybetti

14.07.2024 19:50
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Aydın'da DSİ’nin içme suyu isale hattı çalışması yapılırken, göçük meydana geldi. Toprak yığını altında kalan taşeron firmaya ait 3 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Aydın'da kahreden olay! İşçiler toprak altında kaldı, 3 kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Kanal yolunda DSİ’ye ait içme suyu hattı için boru döşeme işleminin yapıldığı çalışma sırasında göçük meydana geldi. Olay sırasında taşeron firmaya ait 4 işçi toprak yığını altında kaldı.

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HAYATLARINI KAYBETTİLER

Diğer işçiler kendi imkanları ile arkadaşlarını kurtarmak için çabalarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerden Celal Yıldırım, Ramazan Okul, Bursuk Şehmuz hayatını kaybederken, H.D. isimli işçi yaralı olarak kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express
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Aydın
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