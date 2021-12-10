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Aydın'da kahreden olay! Isınmak için girdikleri evde yanarak can verdiler

10.12.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da sokakta yaşadığı belirtilen ve gece sığınmak için girdikleri metruk bir evde ateş yakan 56 yaşındaki Fazmiye B. ile Mustafa Ç. isimli 51 yaşındaki adam yanarak hayatını kaybetti. Feci olay mahalleyi dumanların kaplaması üzerine ortaya çıktı.

Aydın'da kahreden olay! Isınmak için girdikleri evde yanarak can verdiler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokakta yaşadığı belirtilen ve gece sığınmak için girdikleri metruk bir evde ateş yakan iki kişi yanarak can verdi.

Olay; gece yarısı Türkmen Mahallesi'ndeki metruk bir müstakile evde meydana geldi. Gece saat 02:00 sıralarında mahalledeki terk edilmiş vaziyetteki bir evden dumanların yükseldiğini ve çevreye kötü bir koku yayıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis hattına ihbar etti.

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Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri dumanlarla birlikte kokunun Sevinç 2 Çıkmazı'nda bulunan sokaktan yayıldığını fark etti. Kısa sürede metruk evin tamamını saran alevlere hemen müdahale eden ekipler, bir yandan da yanan evin içerisini kontrol etti. Bir yandan evdeki yangını söndüren ekipler diğer yandan da alevlerin içerisinde kalmış biri kadın iki yetişkin kişinin cesedine ulaştı.

UYKUDA YAKALANDILAR

Yangının sokakta yaşadığı öğrenilen Fazmiye B. isimli 56 yaşındaki kadın ile Mustafa Ç. isimli 51 yaşındaki adamın sığındıkları metruk binada ısınmak için yaktıkları tahta ve kağıt parçalarının çevredeki eski koltuk ve eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi. Yangına uykuda yakalanan iki şahsın da kısa sürede tüm evi saran alevlerden kurtulamadıkları için yanarak hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

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Olaydan sonra bölgeye gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cesetler cenaze aracı ile adli tıp kurumuna götürüldü.
Bölgede itfaiye ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ederken, olayla ilgili tahkikatın da sürdürüldüğü bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Aydın
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