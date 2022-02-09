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Aydın'da kan donduran vahşet! Cani adam eski eşine satırla saldırdı, parmakları koptu

09.02.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da meydana gelen kan donduran olayda İsmail D., uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşandığı eşi İlke Kuleli'ye canice saldırdı. Kuleli'ye satırla saldıran İsmail D., talihsiz kadının sol el baş parmağı ile sağ el yüzük ve işaret parmakları olmak üzere 7 parmağını kopardı. Kanlar içerisinde kalan genç kadın hastaneye kaldırılırken kopan parmakları 6 saatlik ameliyatla yerine dikildi. İsmail D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Aydın'da kan donduran vahşet! Cani adam eski eşine satırla saldırdı, parmakları koptu

Kahreden olay Aydın İncirliova'da 28 Ocak günü yaşandı. Birlikte 10 yılı geride bırakan ve 2 kız çocuğu dünyaya getiren minibüs şoförü İsmail D. ve İlke Kuleli Çifti, aile içi şiddet ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. İlke Kuleli kızlarını da yanına alarak babasının evine döndü, eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı ve yeni bir hayat kurabilmek için işe başladı. Ancak genç annenin hayalleri peşini bırakmayan eski kocası yüzünden suya düştü.

KAFASINI KORURKEN PARMAKLARI KOPTU

Sabah'ın haberine göre, eski eşinin bir markette işe girdiğini öğrenen İsmail D., minibüsünde taşıdığı satırla genç kadının çalıştığı iş yerine geldi. Gözü dönen saldırgan yere düşürdüğü genç anneye satırla saldırdı. Yüzünü korumak için ellerini siper eden genç kadın, başına yönetilen satır darbesiyle sol el baş parmağı ile sağ el yüzük ve işaret parmakları olmak üzere 7 parmağını kaybetti. Kan donduran saldırı, çevredeki esnafın araya girmesiyle son buldu.

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PARMAKLARI 6 SAAT SÜREN OPERASYONLA YERİNE DİKİLDİ

Kanlar içerisinde kalan genç kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan eski koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı kadın hemen ameliyata alındı, kopan parmakları ise zamanla yarışan polis ekiplerinin çalışmalarıyla ameliyata yetiştirildi. Bıçak altına yatan kadının kopan parmakları 6 saatlik ameliyatla yerine dikildi, tam günü yoğun bakımda hayati tehlikeyle geçirdi. Gözaltına alınan İsmail D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

''SATIRLA GÖRÜNCE, BİBER GAZI SIKTIM''

Ameliyatla parmakları yerine dikilen kadın, yaşadığı saldırı sonucu bir kez daha bıçak altına yattı. Ameliyattan hemen önce Sabah'a konuşan iki çocuk annesi "İş yerime geldiğini anladığımda etrafa bağırıyordu. Satırla üzerime yürüdüğünü görünce biber gazına sarıldım. Kendimi savunmaya çalışsam da yere düşürdü beni, daha sonra satırı havaya kaldırdı. Ben de yüzümü korumak için ellerimle siper ettim. Satırı indirdiği gibi parmaklarım koptu. Ne uzaklaştırma kararı, ne de biber gazı beni o adamın elinden kurtaramadı. Hakettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.

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EVDE NE VARSA SATTI

Ameliyata alınan genç kadının annesi ise, kızının yaşadığı şiddeti bu ifadelerle anlattı: İsmail D., şans oyunu bağımlısıydı. Kızımla evlendikten sonra evdeki her şeyi satıp paraya çevirdi. Ailesi evi yeniden kurdu, mobilyaları yeniden aldı. İsmail D. onları da satıp paraya çevirdi. Kafası bozuldukça kızımı dövüyordu. Kızım her boşanmak istediğinde bizi öldürmekle tehdit ediyordu. En sonunda kızımın canına tak etti, bizim yanımıza yerleşti. Ama yine de kurtulamadı onun elinden" diye konuştu.

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Aydın
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