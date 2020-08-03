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  4. Aydın'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Aydın'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 23:37 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Bülent Çetin (49) evinde ölü bulundu.

Aydın'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Nazilli ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de oturan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Bülent Çetin'in evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumdan şüphelenip Çetin'in evine gitti.

YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Kapının kilitli olmadığını gören komşular, eve girdiklerinde Çetin'i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

5 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Geçimini garsonluk yaparak sağladığı öğrenilen Çetin'in 5 ay önce cezaevinden çıktığı ve annesinin evinde kaldığı belirtildi. Ayrıca, Bülent Çetin'in bir süre önce annesi ile küstüğü ve bu yüzden annesinin başka bir yerde kaldığı ileri sürüldü.

Çetin'in cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çetin'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. (DHA)

3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

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