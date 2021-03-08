Aydın'da kestiği ağaç üzerine düşen işçi yaralandı

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Veysipaşa Mahallesi, 1606 Sokak'taki boş bir arsada meydana geldi. Veli Ak, merdiven yardımıyla çıktığı ağacın dalını motorlu testere ile kesmeye başladı.

DALLA BİRLİKTE 2 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Kestiği yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki ağaç dalı Ak'ın üzerine düştü. Ak, dalla birlikte yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Dalın altında kalan Ak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sol bacağı kırık olan, omuz, kaburga ve boynunda da incinme bulunan Ak'ı, dalın altından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Ak, tedaviye alındı. Geçimini ağaç kesim işleri ile sağladığı öğrenilen Ak'ın durumunu iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

