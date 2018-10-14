Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü

Acı olay, akşam saatlerinde Ömerbeyli Mahallesi’nde Candaş Ailesi’nin köyün kenarındaki evlerinin eklentisinde bulunan deve damında meydana geldi.

BAKICISINI ISIRIP DUVARA VE AHIRIN YEMLİĞİNE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, yaklaşan güreş sezonu öncesi deveyi müsabakalara hazırlayan İsmail Candaş, traktör ile deve damının önüne kadar gelip deveyi bağlandığı yerden çözüp yürüyüş antrenmanına çıkarmak istedi. Bu sırada kinlenen deve bakıcısını ısırıp duvara ve ahırın yemliğine çarptıktan sonra üzerine çöktü.

YERDE YATAR VAZİYETTE BULUNDU

Bir süre sonra ahıra gelen Candaş’ın yakınları deve damına geldiklerinde 63 yaşındaki İsmail Candaş’ı devenin önünde hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette görünce durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

