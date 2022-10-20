Aydın'da kız öğrenci yurdunda tepki çeken olay! "Erkek görevliler şikayet etti, kız öğrenciler uyarıldı" iddiası: 'İzin verilmeyecektir'

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kız öğrenci yurdunda yaşandığı iddia edilen olay, sosyal medyada büyük tepki çekti. Yurtta çalışan erkek personelin şikayetleri üzerine alınan karar sonrası, kız öğrencilere, "Ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik ve rahatsız eden davranış ve eylemlerde bulunmalarına izin verilmeyecektir." şeklinde uyarı yapıldı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar sonrası KYK'ya bağlı birçok kız yurdunda aynı şekilde kılık kıyafet uyarıları yapıldığı öne sürüldü...

"TOPLUMU TAHRİK VE RAHATSIZ EDEN..."

Sultanhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Yurt Müdür Vekili Hüseyin Yağcı’nın imzasının bulunduğu uyarı ile kız öğrencilerin ortak alanlarda toplumda kabul görmüş ilkeler dışındaki kıyafetle dolaşması yasaklandı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre uyarı metninde, "Yurtlarda alınacak tedbirler gereği, öğrencilerin idare ve yurt içerisindeki lokanta, kantin ve diğer küçük işletmeler, çalışma veya spor salonları, balkon, teras, bahçe gibi ortak kullanım alanlarında, toplumda genel kabul görmüş ilkelere aykırı kılık ve kıyafetle dolaşmalarına genel ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik ve rahatsız eden davranış ve eylemlerde bulunmalarına izin verilmeyecektir” denildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Yurt yönetiminin aldığı karar, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra hızla yayıldı ve büyük tepki çekti. Bazı öğrenciler, "Yurtta çalışan erkek personel bizim kıyafetlerimizden tahrik olmuş. Yönetim bizim kıyafetlerimizden tahrik olunduğu için bildiri yayımladı. Yurttayken giydiklerimiz yüzünden erkek çalışanlar tahrik oluyorlarmış. O zaman kız yurdunda erkek görevli çalışmasın" şeklinde yorumlar yaptı.



