HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aydın'da kız öğrenci yurdunda tepki çeken olay! "Erkek görevliler şikayet etti, kız öğrenciler uyarıldı" iddiası: 'İzin verilmeyecektir'

Aydın'da kız öğrenci yurdunda tepki çeken olay! "Erkek görevliler şikayet etti, kız öğrenciler uyarıldı" iddiası: 'İzin verilmeyecektir'

20.10.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'daki bir kız öğrenci yurdunda çalışan erkek görevlilerin, kız öğrencileri, kılık kıyafet konusunda yönetime şikayet ettiği iddia edildi. Yönetim ise bunun üzerine bir yazı asarak, kız öğrencileri kılık kıyafet ve "ahlak" kurallarına uyulması konusunda uyardı. Yaşananlar sosyal medyada hızla yayılırken konuya ilişkin birçok öğrenci tarafından paylaşım yapıldı ve tepki gösterildi.

Aydın'da kız öğrenci yurdunda tepki çeken olay! "Erkek görevliler şikayet etti, kız öğrenciler uyarıldı" iddiası: 'İzin verilmeyecektir'

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kız öğrenci yurdunda yaşandığı iddia edilen olay, sosyal medyada büyük tepki çekti. Yurtta çalışan erkek personelin şikayetleri üzerine alınan karar sonrası, kız öğrencilere, "Ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik ve rahatsız eden davranış ve eylemlerde bulunmalarına izin verilmeyecektir." şeklinde uyarı yapıldı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar sonrası KYK'ya bağlı birçok kız yurdunda aynı şekilde kılık kıyafet uyarıları yapıldığı öne sürüldü...

"TOPLUMU TAHRİK VE RAHATSIZ EDEN..."

Sultanhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Yurt Müdür Vekili Hüseyin Yağcı’nın imzasının bulunduğu uyarı ile kız öğrencilerin ortak alanlarda toplumda kabul görmüş ilkeler dışındaki kıyafetle dolaşması yasaklandı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre uyarı metninde, "Yurtlarda alınacak tedbirler gereği, öğrencilerin idare ve yurt içerisindeki lokanta, kantin ve diğer küçük işletmeler, çalışma veya spor salonları, balkon, teras, bahçe gibi ortak kullanım alanlarında, toplumda genel kabul görmüş ilkelere aykırı kılık ve kıyafetle dolaşmalarına genel ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik ve rahatsız eden davranış ve eylemlerde bulunmalarına izin verilmeyecektir” denildi.

trktyl

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Yurt yönetiminin aldığı karar, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra hızla yayıldı ve büyük tepki çekti. Bazı öğrenciler, "Yurtta çalışan erkek personel bizim kıyafetlerimizden tahrik olmuş. Yönetim bizim kıyafetlerimizden tahrik olunduğu için bildiri yayımladı. Yurttayken giydiklerimiz yüzünden erkek çalışanlar tahrik oluyorlarmış. O zaman kız yurdunda erkek görevli çalışmasın" şeklinde yorumlar yaptı.

etjtrk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esrarengiz olay! Yardıma gitti, ölü bulunduEsrarengiz olay! Yardıma gitti, ölü bulundu
Bakanlıktan açıklama geldi! Ehliyet yenileme süresi uzatıldıBakanlıktan açıklama geldi! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Açılışını Erdoğan yapıyordu! Bir anda davetlilerin üzerine püskürdüAçılışını Erdoğan yapıyordu! Bir anda davetlilerin üzerine püskürdü
Anahtar Kelimeler:
Aydın kıyafet kız öğrenci yurdu uyarı

En Çok Okunan Haberler

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

Her şey deneme sınavında ortaya çıktı! 'Ayrıcalıklı sınıf' iddiası sonrası veliler harekete geçti...

Her şey deneme sınavında ortaya çıktı! 'Ayrıcalıklı sınıf' iddiası sonrası veliler harekete geçti...

'Türkiye'den nefret eden' Yunan gencin videosu olay oldu

'Türkiye'den nefret eden' Yunan gencin videosu olay oldu

Sır olayın ardından ihanet çıktı: İntihara sürükleyen şey, gelen bir fotoğraf

Sır olayın ardından ihanet çıktı: İntihara sürükleyen şey, gelen bir fotoğraf

Aslan sürprize izin vermedi! 7 gollü galibiyet

Aslan sürprize izin vermedi! 7 gollü galibiyet

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

İlginizi Çekebilir

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.