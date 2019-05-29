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Aydın'da korkunç olay! Babasını bıçaklayıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 07:01 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Aydın'da korkunç olay! Babasını bıçaklayıp kaçtı

Alınan bilgiye göre, Çeştepe Mahallesi'nde yaşadıkları evde A.A. (50), oğlu İ.A. (20) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

BABASINI BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A, bıçakla babasını yaralayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

(AA)

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Aydın bıçaklama efeler baba oğul

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