Aydın'da korkunç olay! Borç para almak için tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 22.00 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. İncir fabrikasında çalışan Okan D., iddiaya göre borç para istemek için iş arkadaşı olan Nurhan Erkan'ın evine gitti. Erkan ve Okan D., bir süre konuştuktan sonra, ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyümesi üzerine Okan D., Nurhan Erkan'ı bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, gürültü üzerine odasından çıkan oğlu S.E. çığlık atınca Okan D. hızla evden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Erkan'ın yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu arada komşusu F.K., çok kan kaybeden Erkan'ı otomobille Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Tedaviye alınan talihsiz kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılan polis, görgü tanığı Erkan'ın oğlu S.E.'nin ifadesi doğrultusunda şüphelinin Okan D. olduğunu belirledi. Polisin yaptığı çalışma ile Okan D., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Okan D., polis merkezinde verdiği ilk ifadesinde paraya ihtiyacı olduğunu ve Nurhan Erkan'ı, kendisine borç para vermediği için çıkan tartışmanın ardından bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)



