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Aydın'da korkunç olay! Köpek, bulduğu bebek cesedini kafenin önüne bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 21:26 | Son Güncelleme

Aydın'ın Söke ilçesinde, temizlik işçileri kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bebeği bir sokak köpeğinin ağzında getirerek kafenin önüne bıraktığını tespit etti.

Aydın'da korkunç olay! Köpek, bulduğu bebek cesedini kafenin önüne bıraktı

Olay, saat 07.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki AVM'de meydana geldi. Belediye temizlik işçileri AVM'ye gelerek iş yerlerinin çöpünü temizledikleri sırada bir kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARINDA ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bir sokak köpeğinin bebeğin cansız bedenini ağzıyla getirerek kafenin önüne bıraktığını gördü. Acı gerçeğin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri ve savcı olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ekiplerin incelemelerinin tamamlamasının ardından talihsiz bebeğin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Söke bebek cesedi köpek

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Köpek insanoğluna ders vermiş
hayvanlar insanlardan daha merhametli ve anlayışlı
bir köpeğin sıla-ı rahmi insanlarınlinden fazla duruma gelmiş köpek diye hakaret malzemesi olarak ismini kullandığımız canlı bizi insanlığımızdan utandırıyor. allah bizleri hidayet etsin.
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