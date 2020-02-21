HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aydın'da korkunç olay! Öğrencisiyle tartıştı, kendini ağaca astı

Aydın'da korkunç olay! Öğrencisiyle tartıştı, kendini ağaca astı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2020 19:59 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ilkokul öğretmeni evli ve 1 çocuk annesi Olcay B. (39), kendisini görev yaptığı okulun yakınlarındaki ağaca iple asarak, yaşamına son verdi.

Aydın'da korkunç olay! Öğrencisiyle tartıştı, kendini ağaca astı

Olay, sabah saatlerinde Nazilli ilçesi Pirlibey Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ilkokul öğretmeni evli ve 1 çocuk annesi Olcay B., iddiaya göre, okulda öğrencisiyle tartıştıktan sonra dışarı çıktı. Kendisinden bir süre haber alınamayan Olcay B., okulun yakınlarındaki bir bahçede ağaca iple asılı halde bulundu.

ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Olcay B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olcay B.'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Türkiye'de kuzey ülkelerini aratmayan güzellikTürkiye'de kuzey ülkelerini aratmayan güzellik
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli intihar

En Çok Okunan Haberler

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Bakan Soylu'dan 81 ile genelge! Polislere izin müjdesi!

Bakan Soylu'dan 81 ile genelge! Polislere izin müjdesi!

Bankada parası olanlara TMSF'den 240 milyon liralık çağrı

Bankada parası olanlara TMSF'den 240 milyon liralık çağrı

İran'dan korkutan haber: 13 vaka daha!

İran'dan korkutan haber: 13 vaka daha!

Atakan Kayalar için bakanlık devreye girdi

Atakan Kayalar için bakanlık devreye girdi

Hastanede öğrendi! Pilotu şoke eden gelişme

Hastanede öğrendi! Pilotu şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Masal diyarı gibi! İşte Türkiye'nin en pahalı oteli

Masal diyarı gibi! İşte Türkiye'nin en pahalı oteli

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dinlenmek için oturdu, uzun süre hareketsiz kalınca... Şaşkına çeviren ölüm

Dinlenmek için oturdu, uzun süre hareketsiz kalınca... Şaşkına çeviren ölüm

14 yaşındaki çocuğa istismar! Davada karar verildi

14 yaşındaki çocuğa istismar! Davada karar verildi

Antalya'da Rus turistler kış ortasında deniz keyfi yaptı

Kış ortasında deniz keyfi!

Kars'ın Çıldır Gölü turizmin yükselen yıldızı

Türkiye'de kuzey ülkelerini aratmayan güzellik

Hatila Vadisi Milli Parkı Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasına sahip

Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasına sahip! Büyüleneceksiniz

Korkutan kar oyunu! Kürekle kurtardılar

Korkutan kar oyunu! Kürekle kurtardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.