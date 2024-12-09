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  4. Aydın'da korkunç olay! Trenin önüne atlayan genç hayatını kaybetti

Aydın'da korkunç olay! Trenin önüne atlayan genç hayatını kaybetti

09.12.2024 23:12
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Aydın'ın Efeler ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Aydın-İzmir seferi treninin önüne atlayan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Aydın'da korkunç olay! Trenin önüne atlayan genç hayatını kaybetti

Olay, Aydın-İzmir Karayolu Kuyulu Kavşağı'nın yaklaşık 200 metre ilerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih K. (24) Aydın-İzmir seferini yapan trenin önüne atladı.

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MAKİNİST SON ANDA FARK ETTİ

Genci son anda fark eden makinist treni durdurmak için fren yapsa da tren gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kuyucu metrelerce ileriye savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, gencin cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aydın tren
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