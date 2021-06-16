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  4. Aydın'da korkutan yangın! Alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı

Aydın'da korkutan yangın! Alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı

16.06.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir binanın ikinci katında çıkan yangın alevler arasında kalan Abide Solak odanın penceresinden atladı. Ağır yaralanan Solak hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Aydın'da korkutan yangın! Alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı

Yangın, dün saat 16.45 sıralarında Yeşil Mahalle 1859 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

PENCEREDEN ATLADI

Hızla yayılan yangında alevlerin arasında mahsur kalan ve sokak kapısından çıkamayacağını anlayan Abide Solak, odanın penceresinden atladı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Solak, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Solak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bu arada yangın ise bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, üst katta da kısmen zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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yangın Aydın

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