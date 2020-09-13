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Aydın'da koronavirüs unutuldu! Ekiplerin müdahalesini film izler gibi izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 19:57 | Son Güncelleme

Aydın’da banka şubelerinin olduğu bir caddede bank üzerinde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak polis ekiplerinin çantaya müdahalesini film izler gibi izledi.

Aydın'da koronavirüs unutuldu! Ekiplerin müdahalesini film izler gibi izlediler

Olay, Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İnsan trafiğinin yoğun olduğu ve banka şubelerinin bulunduğu cadde üzerindeki bir bankta siyah çanta unutuldu.

Çantayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli çantanın etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yaya ve araç trafiğine kapatılan caddeye çağrılan bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyerek şüpheli çantaya müdahale etti.

MÜDAHALE ANINI FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen güvenlik şeridinin dışında bekleyen vatandaşlar, bomba imha uzmanının müdahalesini sosyal mesafe kurallarını göz ardı ederek, film izler gibi izlediler.

Fünye ile uzaktan kontrollü şekilde büyük bir gürültü ile patlatılan çantanın içerisinden telefon şarj aleti, not defteri, makas gibi kişisel eşyalar çıktı.

Ekiplerinin müdahalesinin ardından cadde yaya ve araç trafiğine tekrar açıldı. (İHA)

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