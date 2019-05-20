Aydın'da kuzen kavgası kanlı bitti

Barış K. (37) ile amcasının oğlu Ö.K. Acarlar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevrede bulunanlar kavgayı ayırdı.

İki kuzenin kavgası sokakta da devam edince Ö.K. silahını çıkararak çevredeki bir eve sığınmak isteyen kuzenine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Barış K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Şüpheli Ö.K. bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. (AA)

