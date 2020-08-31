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  4. Aydın'da mobilya atölyesinde korkutan yangın! 4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Aydın'da mobilya atölyesinde korkutan yangın! 4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 20:03 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir mobilya atölyesi, çıkan yangında küle döndü. Yangını söndürmeye çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiyeci ise hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da mobilya atölyesinde korkutan yangın! 4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan mobilya imalathanesinde saat 17.30 sıralarında sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alevler bir anda atölyenin içindeki mobilyaları sardı.

ATÖLYEDE BULUNAN EŞYALAR KÜLE DÖNDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, atölyede bulunan eşyalar küle döndü.

4 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, söndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. İtfaiyeciler tedbir amaçlı ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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