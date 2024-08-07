Aydın'da orman yangını! Duman gökyüzünü kapladı! Vali Canbolat: 'Rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya devam ediyor'

Aydın'ın Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Bölgeye çevre illerden de ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına jandarma ve emniyete ait TOMA'lar ve vatandaşlar da destek veriyor.



Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesine rağmen yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayıldı.

Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edildi. İş yerlerinde dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

"HIZLA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR"

Aydın Valisi Yakup Canbolat yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, “Bugün yangın 14.20 saatlerinde başladı. Germencik Gümüşköy tarafından başlayıp Söke Argavlı mevkiine ulaştı. Yangın hızla yayılmaya devam ediyor. Tabi bölgede rüzgarın etkisi de var. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzden 50 araç, 220 personel, Jandarmamızdan 9 asayiş ve trafik timi 72 personel, büyükşehir belediyemizden 30 araç 120 personel, emniyetimizden 25 personel, sağlık müdürlüğümüzden de 5 araç 25 personel ile ilk andan itibaren olaya müdahil olduk. Gerekli tedbirler alındı ve müdahale ediyoruz. Amacımız yangını kısa zamanda kontrol altına almak. Havadan da 9 helikopter ve 9 uçak müdahale ediyor. Ayrıca polisimizin 5 tane TOMA’sı bölgeye intikal etti. Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Yangın 2 metruk eve sirayet etti. Tedbiren iki evi ve bir restorandaki insanları tahliye ettik. Ayrıca İzmir, Manisa ve Denizli’den takviye ekipler istedik, yoldalar geliyorlar. Toplamda 250 dönüm alanda yangının etkili olduğunu biliyoruz. Ayrıca otobanda da yangına müdahale edecek araçların rahat gelmesi için Söke istikametinden trafiğe kapattık. Sadece yangına müdahale edecek araçları alıyoruz. Arkadaşlarımız yangına canla başla müdahale ediyor. İnşallah kısa zamanda bir sonuç alalım diye uğraşıyoruz” dedi. (AA-İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır