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Aydın'da panik yaratan gizemli ses: Evler sarsıldı, deprem sanan da oldu! "Sanki bir anda yerin altından bomba attılar"

25.08.2024 15:50
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Aydınlılar bu sabah duydukları gizemli sesle büyük panik yaşadı. Kimilerinin bomba atılmasına benzettiği sesi depreme yoranlar da oldu. Patlama sesi geniş bir alanda yankılandı. Gizemli sesin kaynağı merak uyandırırken uzmanlardan sesin kaynağıyla ilgili açıklama geldi.

Aydın'da panik yaratan gizemli ses: Evler sarsıldı, deprem sanan da oldu! "Sanki bir anda yerin altından bomba attılar"

Aydın'da duyulan güçlü patlama sesinin kaynağı araştırılmaya devam ediyor. Sesi duyan vatandaşlardan biri binalarının sallandığını söyleyerek "Öyle güçlü bir sesti ki dibimizde patlamış gibi oldu" diye konuştu. Uzmanlar sesin kaynağının meteor patlaması olabileceğini öne sürdü.

GÜPEGÜNDÜZ PANİK YARATTI

Aydın’da saat 10.00 sıralarında Karacasu’dan Çine’ye kadar şiddetli şekilde hissedilen bir patlama sesi duyuldu. Polis ve jandarmaya gelen ihbarlar üzerine il genelinde yapılan araştırmalarda patlama sesinin kaynağı tespit edilemedi.

ÇEVRE İLLERDE DE DUYULDU

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan geniş çaplı soruşturmada benzer patlama sesinin çevre illerde de duyulduğu ancak şu an itibarıyla patlama sesinin kaynağının tespit edilemediği öğrenildi.

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UZMANLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bazı uzmanlar ise patlama sesinin meteor patlaması kaynaklı olabileceğini ileri sürdü. İl genelinde hissedilen ve bazı bölgelerde paniğe neden olan patlama sesinin kaynağı araştırılıyor.

"EVİMİZİN DE SARSILDIĞINI HİSSETTİK"

Karacasu ilçesinde yaşayan ve patlamayı şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyleyen Çamköy Mahalle sakinlerinden Süleyman Alanoğlu; “Sabah saatlerinde bir anda güçlü bir patlama sesi geldi. Ne olduğunu biz anlamadan hemen ardından patlama ile birlikte evimizin de sarsıldığını hissettik. Kısa süreli bir panik yaşadık. Sanki bomba patladı gibi oldu. Yerin altından bomba attılar sanki. Öyle güçlü bir sesti ki, dibimizde patlamış gibi oldu. Evimizin binası da sallandı. Deprem olmuş gibi hissettirdi” dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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deprem patlama Aydın bomba
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