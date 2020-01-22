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  4. Aydın'da patlamada ağır yaralanan genç kadın kurtarılmadı

Aydın'da patlamada ağır yaralanan genç kadın kurtarılmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, erkek arkadaşıyla birlikte yaşadıkları evde meydana gelen patlamada vücudunda ağır yanıklar oluşan genç kadın kurtarılmadı.

Aydın'da patlamada ağır yaralanan genç kadın kurtarılmadı

Nazilli’nin Dallıca Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkisinde önceki gece meydana gelen olayda; halı yıkama işiyle uğraşan ve aynı iş yerinde çalışan Fatih Alp Ü. (41) ile Gamze Ak’ın (24) birlikte yaşadıkları dubleks evde patlama meydana gelmişti.

İtfaiye ekipleri tarafından evden yaralı olarak çıkarılan Gamze Ak ve kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan Fatih Alp Ü., ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne ardından ise İzmir Bozyaka Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.

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Vücudunun büyük bölümünde cam kesikleri ve yanıklar oluşan Gamze Ak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Aydın patlama Nazilli

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