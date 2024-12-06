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Aydın'da pes dedirten olay! Göçmen kaçakçısı demir parmaklıkları esnetip firar etti! 6 jandarma için soruşturma

06.12.2024 19:13
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Aydın'ın Didim ilçesinde önceki gün 18 kaçak göçmen ile birlikte yakalanıp gözaltına alınan 3 organizatörden M.A.U., konulduğu nezarethanenin demir parmaklıklarını esnetip, Jandarma Komutanlığı’ndan kaçtı. Kaçış akıllara durgunluk verirken M.A.U. aynı gün yakalandı. Olayla ilgili olarak 6 jandarma görevden uzaklaştırıldı. Jandarmalar hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Aydın'da pes dedirten olay! Göçmen kaçakçısı demir parmaklıkları esnetip firar etti! 6 jandarma için soruşturma

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün, Yunan adalarına kaçma hazırlığında olan kaçak göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, sahilde 18 kaçak göçmen ile 3 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 organizatör şüphelisi ise İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra nezarete konuldu.

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DEMİR PARMAKLIKLARI ESNETİP ARASINDAN GEÇTİ

Adliyeye sevk edilmeyi bekleyen 3 organizatör şüphelisinden M.A.U., nezarethanenin demir parmaklıklarını dakikalarca uğraşarak esnetip, arasından geçebileceği şekilde açtı, ardından da firar etti. Jandarma ekipleri firar ettiğini fark ettikleri M.A.U.'yu saatler içerisinde yeniden yakalayıp, gözaltına aldı. Öte yandan şüphelinin firar ettiği o anlar ise nezarethanenin kamerasına da yansıdı.

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6 JANDARMA AÇIĞA ALINDI

Aydın Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "4 Aralık günü Didim ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 organizatör ve 18 kaçak göçmen yakalanmıştır. Gözaltına alınan organizatör M.A.U. nezarethaneden firar ettikten kısa bir süre sonra kolluk kuvvetlerince yakalanmıştır.

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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 2 organizatörüyle birlikte mezkur şahıs adliyeye sevk edilerek 6 Aralık günü tutuklanmıştır. Gözaltına alınan şahsın firar etmesi olayı ile ilgili olarak olay günü görevli 6 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aydın jandarma
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