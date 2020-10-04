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  4. Aydın'da, rögar kapağı hırsızlığı! Kameralar kayıttaydı

Aydın'da, rögar kapağı hırsızlığı! Kameralar kayıttaydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 07:40 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kağıt toplayıcısı kılığındaki hırsızlık şüphelileri bir hafta arayla yol üzerinde bulunan demir rögar kapaklarını çaldı. Yeni Sanayi ve Yeni Mahalle’de yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Aydın'da, rögar kapağı hırsızlığı! Kameralar kayıttaydı

Olay, 29 Eylül günü sabaha karşı saat 05.52’de Yeni Mahalle 8 Sokak üzerinde bulunan iki ev girişinde meydana geldi. Eski Sanayi bölgesi olarak bilinen alana gelen hurdacı kılığındaki iki hırsızlık şüphelisi, bir evden soba ve tenekeleri çalarken diğer evin girişinden ise pazarcı şemsiyelerinin metal altlığını çaldı.

İkinci olay ise geçen perşembe günü Yeni Sanayi Mahallesi’nde bulunan Sanayi Sitesi D/1 Blokta yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda hırsızlık şüphelisi iki kağıt toplayıcısının sokağa gelerek rögar kapağını yol üzerinde iş yeri önünden alması yer aldı. İki hırsızlık olayının şüphelilerinin aynı olduğu iddia edilirken, rögar kapaklarını çalan hırsızlık şüphelilerinin hurda olarak kapakları sattıkları öğrenildi.

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Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili olarak sanayi sitesindeki işletme sahiplerinin Sanayi Sitesi Kooperatifine ve polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

(DHA)

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