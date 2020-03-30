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  4. Aydın'da sahile vurdu! İçerisinden ayak kemikleri çıktı

Aydın'da sahile vurdu! İçerisinden ayak kemikleri çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 16:22 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahile vuran yüzücü paleti içerisinde ayak kemikleri bulundu. Kemikler, kimlik tespiti için otopsiye gönderilirken, polis ekipleri bölgede araştırma başlattı.

Aydın'da sahile vurdu! İçerisinden ayak kemikleri çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda dün saat 08.00 sıralarında yürüyüşe çıkan bir kişi, sahile vuran yüzücü paletinin içerisinde kemik parçası olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

KEMİKLER ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Ekiplerin yaptığı incelemede, paletin içerisindeki kemik parçasının insan ayağına ait olduğu belirlendi. Kemik parçaları, kime ait olduğunun tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, insana ait başka parçaların da olabileceği ihtimali üzerine araştırma başlattı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Kuşadası kemik

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