HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aydın'da 'sanal eskort' operasyonu! 7'si kadın 15 kişi yakalandı...

Aydın'da 'sanal eskort' operasyonu! 7'si kadın 15 kişi yakalandı...

12.06.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyon, Aydın Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Aydın, İstanbul, Manisa ve Uşak illerinde 'sanal eskort' sitesi üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 7'si kadın 15 kişi yakalandı.

Aydın'da 'sanal eskort' operasyonu! 7'si kadın 15 kişi yakalandı...

Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, 'sanal eskort' siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir şebeke için ekipler harekete geçti.

3 AYLIK TAKİP

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Aydın merkezli İstanbul, Manisa, Uşak illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 72 dijital materyal, 14 banka kartı, 49 bin 600 TL ve 100 Avustralya Doları ele geçirilirken, yaşları 20 ile 30 arasında değişen U.K., B.S., M.P., Ç.I., K.Ç., İ.Y., O.Ç.Ö., Ç.Ş., H.Ç., E.Ç., N.K., İ.B., A.Ç., K.K., E.B. isimli toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

AW643609_02

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnfiale yol açan 15 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili açıklama geldi! Yabancı uyruklu şahıslardan kaçarken kazada hayatını kaybettiİnfiale yol açan 15 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili açıklama geldi! Yabancı uyruklu şahıslardan kaçarken kazada hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan Ankara açıklamasıİçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan Ankara açıklaması
Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…
Anahtar Kelimeler:
Aydın fuhuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni "tosuncuk" vakasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Yeni "tosuncuk" vakasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu!

Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu!

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

Türkiye bu intiharları konuşuyor! Açıklamalar peş peşe geldi

Türkiye bu intiharları konuşuyor! Açıklamalar peş peşe geldi

Yine bir okul, yine skandal!

Yine bir okul, yine skandal!

Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor!

Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor!

İlginizi Çekebilir

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

AFAD bildirimi olay oldu! "Bildirim sonrası ben"

AFAD bildirimi olay oldu! "Bildirim sonrası ben"

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.