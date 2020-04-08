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  4. Aydın'da şaşkına çeviren görüntü! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Aydın'da şaşkına çeviren görüntü! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 11:34 | Son Güncelleme

Aydın’da gerek Valilik gerekse belediye ekipleri tarafından koronavirüsün yayılmaması için adeta seferberlik ilan edilirken, bazı belediye görevlilerinin sosyal mesafe uyarısını hiçe sayması dikkat çekti. Efeler Belediyesi’nde görevli 7 kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayan dip dibe muhabbeti görenleri şaşırttı.

Aydın'da şaşkına çeviren görüntü! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Efeler Belediyesi tarafından, sosyal mesafenin korunması amacıyla semt pazarlarında esnaflar numaralandırılıp birer hafta ara ile ve iki tezgah arası 3 metre mesafeli olacak şekilde tezgah açması müsaade edilip, şehir merkezindeki banklara da iki kişinin aynı anda oturmaması için şerit çekilirken aynı belediyede görevli çalışanların vurdumduymazlığı görenleri şaşırttı.

Bugün sabah saatlerinde Zeybek Mahallesi’nde çalışma yapan belediye görevlileri yorulunca belediyeye ait bir bankta dip dibe 7 kişi oturup bu şekilde istirahat etti.

Evden çıkma yasağı olan ve evdekal çağrısına uyup evlerinden dışardaki manzarayı izleyen vatandaşlar ise belediye ekiplerinin bu tutumunu şaşkınlık içinde izledi.

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(İHA)

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Aydın efeler koronavirüs Efeler belediyesi

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