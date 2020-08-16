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  4. Aydın'da siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...

Aydın'da siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2020 17:12 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçe merkezinde bulunan bir otelde genç bir kadının ölü bulunması üzerine yapılan incelemede otel odasında üzerinde 'siyanür' yazılı kutu bulundu. Olay polis ve sağlık ekiplerine bildirilerek, otelde çalışma başlatıldı.

Aydın'da siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde bahse konu otele müşteri olarak giren 30 yaşındaki E.K. isimli kadın, bugün öğlene doğru otel görevlilerinden odasına kahve istedi.

'SİYANÜR' YAZILI KUTUYU GÖRÜNCE EKİPLERE BİLDİRDİLER

Çıkış saati gelmesine rağmen otel odasını boşaltmayan genç kadının odasını kontrol eden görevliler, E.K.’yi hareketsiz bir şekilde buldu. Yanında da üzerinde ‘siyanür’ yazı bir kutu gören görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polislerle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu şüpheli bulunca, İzmir AFAD bünyesinde bulunan KBRN ekibini bölgeye sevk etti. Şu anda güvenlik çemberi altına alınan otele uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor. (İHA)

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