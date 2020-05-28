HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aydın'da sokak ortasında iğrenç olay! Taciz etti ve yumrukladı

Aydın'da sokak ortasında iğrenç olay! Taciz etti ve yumrukladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2020 18:23 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, banka şube müdürü Pelin Y. (40), sokak ortasında Serdar Günay'ın taciz ve yumruklu saldırısına uğradı. Pelin Y.'nin darbedildiği anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, polis tarafından yakalanan şüpheli Günay, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Aydın'da sokak ortasında iğrenç olay! Taciz etti ve yumrukladı

Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Otomobilini park edip, müdür olarak çalıştığı bankaya gitmek isteyen Pelin Y., daha önce cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Serdar Günay'ı saldırısına uğrayıp, darbedildi. Kadının çığlıkları üzerine paniğe kapılan Günay, olay yerinden kaçtı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Yaşananların ardından harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen Günay, aynı gece saklandığı evde yakalandı. Benzer suçlardan poliste 13 ayrı suç kaydı bulunan Günay, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Günay, Söke Cezaevi'ne gönderildi.

TACİZZ

'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM'

Saldırının ardından yüzünde ve boynunun bazı yerlerinde morluklar oluşan Pelin Y., yaşadığı dehşet dolu dakikaları DHA muhabirine anlattı. Sabah aracını park ettikten sonra iş yerine gitmek için yürüdüğü sırada arkasında bir ses duyduğunu belirten Pelin Y., "Birinin hızlı adımlarla bana yaklaştığını hissettim. Yüzümü döndüğüm anda Serdar Günay, eliyle ağzımı kapatıp, bana vurdu. Aynı zamanda taciz etti. Bu kişiyi kesinlikle tanımıyorum. Ülkemizde kadına yönelik şiddet vakalarının azalması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Bir kent onları bekliyordu! Geliyorlar...Bir kent onları bekliyordu! Geliyorlar...
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

Sağlık Bakanı Koca 'Bu Ankara'nın başarısı' diyerek paylaştı!

Sağlık Bakanı Koca 'Bu Ankara'nın başarısı' diyerek paylaştı!

'10 milyonum olsa müziği bırakırım' dedi para yağdı

'10 milyonum olsa müziği bırakırım' dedi para yağdı

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelecekler

Dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelecekler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bu kalenin dünyada eşi benzeri yok!

Bu kalenin dünyada eşi benzeri yok!

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu olaylar meydana düşmeden tutuklama çıkmıyor.ayni olay benim başıma taciz ile beraber geldi.1 yılı geçti daha dava bile acilmadi. acaba adalet varmı diye düşünen tek ben miyim?
affederler cikar yakinda.
verin 24 yıl
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisi görünce saklanarak ağlamaya başladılar

Polisi görünce saklanarak ağlamaya başladılar

Gök taşı, Harput’tan da görüldü, herkes muhtarı arıyor

Gök taşı oradan da görüldü! Herkes muhtarı arıyor

Uyandıklarında evlerinin duvarındaki mermiyi görünce şoka girdiler

Uyandıklarında gördükleri manzara şoke etti

Tuz Gölü'ne flamingo göçü

Bir kent onları bekliyordu! Geliyorlar...

Gök taşı akıllara o köyü getirdi! 5 yıl önce 40 araçlık para kazanılmıştı

Düşen gök taşı sayesinde 40 araçlık para kazanmışlardı!

Kocaeli'de skandal olay! Taksici hamile kadını 'araba pislenir' diye indirdi, sokakta doğum yaptı

Taksici hamile kadını 'araba pislenir' diye indirdi, sokakta doğum yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.