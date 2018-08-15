Aydın'da sokak ortasında kanlı infaz! Evlilik vaadiyle kardeşini kandırdığı için kurşun yağmuruna tuttu!

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında, Zafer Mahallesi Yedi Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Coşkun Ç., iddiaya göre, kız kardeşiyle evlenme vaadiyle birlikte olup, daha sonra terk eden Ferhat Çiftçi ile sokakta karşılaştı.

7 EL ATEŞ ETTİ

Belindeki tabancayı çıkaran Coşkun Ç., Çiftçi'ye 7 el ateş ederek kaçtı. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ferhat Çiftçi'nin öldüğü belirlendi.

POLİS TARAFINDAN YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Çiftçi'nin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Coşkun Ç. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



