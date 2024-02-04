Aydın'da takside tepki çeken olay! Küfür etti ardından ise "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar" dedi

Aydın'da bir taksiye binen yaşlı kadının yaptıkları sosyal medyada tepki çekti. Sürücünün adresini tarif etme ricasına kızan kadın, küfür etti.
Taksi sürücüsü küfür nedeniyle neye uğradığını şaşırırken, hızını alamayan müşteri, İzmir'de vahşice katledilen Aydınlı taksi şoförü Oğuz Erge cinayetine atıfta bulunarak taksiciye hakaretler savurdu.
Taksideki araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının "Benim silahım yok, adamların silahı var üstünde. Sonra vuruyorlar, neyin kafasını yaşıyorsun sen? Beni arızaya bağlama, burası Ankara değil. Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar." sözleri dikkat çekti.
Taksici ise müşterisini "Bakın hanımefendi kameram kayıt yapıyor küfür ediyorsunuz etmeyin. Şahsıma küfür etmeyin" sözleriyle uyardı. Ancak müşteri bu sözlere de tepki gösterdi.