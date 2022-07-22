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Aydın'da tedbirler artırıldı! Jandarma ve polis tetikte

22.07.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da son dönemde çıkan üst üste orman yangınlarının ardından tedbirler artırıldı. Söke'de Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ormanlık alanlarda devriye faaliyetleri gerçekleştirmeye başladı. Ekipler şüpheli kişilere ve yangın tehlikesinin olduğu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale etmek için sürekli teyakkuz halinde bekliyor.

Aydın'da tedbirler artırıldı! Jandarma ve polis tetikte

Aydın'da orman yangınlarına karşı tedbirler alındı. Son dönemde çıkan yangınlar sonrasında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ormanlık alanlarda devriye faaliyetleri gerçekleştirmeye başladı. Ekipler sürekli teyakkuz halinde bulunurken devriye nöbetinin yanı sıra bazı noktalarda da yol denetimlerinin sürekli olarak yapılacağı belirtildi.

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TEDBİRLER ARTIRILDI, JANDARMA VE POLİS TETİKTE

Son dönemde üst üste çıkan orman yangınlarının ardından Aydın’ın Söke ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı sıra Jandarma Komando Timleri devriye görevi yapıyor. Aydın ili genelinde orman yangınlarına karşı tedbirler arttırılırken muhtemel yangınların önlenmesi için Kuşadası ve Söke sınırlarında bulunan Dilek Yarımadası Milli parkı başta olmak üzere Jandarma Bölgesi’ndeki ormanlık alanlarda Jandarma Komando Timlerince devriye çalışmaları başlatılmıştı. Söke’de bir gün arayla Ağaçlı ve Ovacık bölgelerinde çıkan yangınlar sonrasında timler bu bölgelerde devriye görevini yoğunlaştırdı.

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Diğer taraftan Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Terörle Mücadele Büro Amirliği’ne bağlı polis ekipleri de kendi bölgelerinde ormanlık ve makilik alanlarda devriye ve gözlemlerini arttırdı. Ekipler şüpheli kişilere ve yangın tehlikesinin olduğu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale etmek adına sürekli teyakkuz halinde bulunuyor.

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YOL DENETİMLERİ SÜREKLİ YAPILACAK

Yangınlara karşı 24 saat devriye nöbetinin yanı sıra bazı noktalarda da yol denetimlerinin sürekli olarak yapılacağı belirtildi.

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Kaynak: İHA

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Aydın
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