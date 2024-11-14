Aydın'da tornavidalı dehşet! Baba hapse, oğlu mezara gitti... Savunması ortaya çıktı

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Acarlar Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Pazarda sebze-meyve satan Hüseyin Burak (46) ile oğlu Ahmet Hüdai Burak (18) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde tartışma çıktı.

TORNAVİDAYLA, YÜZÜNDEN VE BOYNUNDAN YARALADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hüseyin Burak, eline geçirdiği tornavidayla oğlu Ahmet Hüdai Burak’ı yüz ve boynundan yaraladı.

OĞLU HASTANEYE, BABASI KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet Hüdai Burak, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, olayın ardından Hüseyin Burak'ı gözaltına aldı.

"KENDİMİ KORUMAK İSTERKEN OĞLUM YARALANDI"

Hüseyin Burak, polisteki ifadesinde, psikolojik sıkıntıları olduğunu belirtip, "Olay günü oğlum Ahmet Hüdai Burak, aile fertlerine saldırdı. Boğuşma sırasında kendimi korumak isterken oğlum yaralandı" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Burak tutuklandı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan 2 gündür yoğun bakımda tutulan Ahmet Hüdai Burak'ın doktorların tüm çabasına karşın beyin ölümü gerçekleşti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Organ ve Doku Nakli Birimi ekiplerinin Burak'ın organlarının bağışlanması için ailesiyle görüşeceği bildirildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır