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Aydın'da uyuşturucu kullandığı öne sürülen şahıs babasının evini yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 20:02 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen Muhammed B., babasına ait evi ateşe verip, kaçtı.

Aydın'da uyuşturucu kullandığı öne sürülen şahıs babasının evini yaktı

İkiçeşmelik Mahallesi Aydın Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 3’üncü katında yangın çıktı.

EVİ ATEŞE VEREREK KAÇTI

Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktığı öğrenilen ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Muhammed B., babası Mehmet B. ile birlikte yaşadığı evi bilinmeyen nedenle ateşe vererek, kaçtı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken, ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi.

Baba Mehmet B., evini yaktığı iddiasıyla oğlundan şikayetçi olurken, ekipler Muhammed B’yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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